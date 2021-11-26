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Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия

Lenta.ru
9 минут назад

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники по альянсу, включая Германию, не должны присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Он заявил, что «мир не становится безопасным». Его слова приводит РИА Новости.

Генсек НАТО заявил о желании жить в мире без ядерного оружия
Фото: ReutersReuters

Столтенберг выступил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи министров иностранных дел блока в Риге 30 ноября и 1 декабря.

«Мы стремимся к миру без ядерного оружия, но для этого необходимо прийти к сбалансированному надежному контролю над вооружениями. Мы бы хотели жить в мире без ядерного оружия, но Россия, Китай, такие страны, как Северная Корея, имеют ядерное оружие», — сказал он.

По словам Столтенберга, пока в мире будет ядерное оружие, альянс продолжит сохранять ядерное сдерживание. «Мы должны выступать единым фронтом по таким вопросам», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что уровень угрозы применения ядерного оружия в мире достиг своего максимума за 40 лет. Генсек отметил, что во всем мире находятся как минимум 14 тысяч единиц ядерного оружия. Его количество стабильно снижается, однако в ООН замечают максимально «тревожные признаки новой гонки вооружений».

Армия,Антониу Гутерриш,Йенс Столтенберг,НАТО,ООН,РИА Новости,
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