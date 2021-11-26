В США назвали причину поражения Украины в случае войны с Россией

Украина в случае войны с Россией потерпит поражение из-за своей артиллерии. Причину проигрыша Киева в потенциальном конфликте с Москвой назвал американский журнал Forbes.

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В публикации утверждается, что большая часть украинской артиллерии устарела и требует ремонта. Согласно изданию, «на бумаге 145-тысячная армия Украины, состоящая из добровольцев и призывников, обладает мощным артиллерийским арсеналом, насчитывающим не менее 1800 пушек и систем залпового огня», которые «не неспособны стрелять».

«Доказательство этому — списки погибших в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины», — пишет журнал.

Издание напоминает, что Украина после распада СССР получила развитую инфраструктуру производства и хранения артиллерийских снарядов, которую к настоящему времени страна практически не сохранила.