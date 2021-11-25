Киев ответил на заявления о наступлении ВСУ в Донбассе

Заявления России о наступательных действиях ВСУ в Донбассе не соответствуют действительности и являются попыткой отвлечь внимание от перемещения российских войск вдоль украинской границы. Об этом заявил агентству УНИАН спикер МИД Украины Олег Николенко.
«Заявления о якобы наличии в ее (Российской Федерации – прим. ред.) отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы», - сказал Николенко.
Он отметил, что повышение активности «российской дезинформации» и угрозы российских чиновников в адрес Украины свидетельствуют о том, что РФ «продолжает руководствоваться логикой конфликта».
25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силовики ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса и вопреки минским договоренностям используют в зоне конфликта вооружения, которые поставляются на Украину странами НАТО.