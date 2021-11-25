Киев ответил на заявления о наступлении ВСУ в Донбассе

«Заявления о якобы наличии в ее (Российской Федерации – прим. ред.) отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы», - сказал Николенко.