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Киев ответил на заявления о наступлении ВСУ в Донбассе

Вероника Полынина
1 час назад

Заявления России о наступательных действиях ВСУ в Донбассе не соответствуют действительности и являются попыткой отвлечь внимание от перемещения российских войск вдоль украинской границы. Об этом заявил агентству УНИАН спикер МИД Украины Олег Николенко.

Киев ответил на заявления о наступлении ВСУ в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заявления о якобы наличии в ее (Российской Федерации – прим. ред.) отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы», - сказал Николенко.

Захарова заявила о наступлении ВСУ в Донбассе

Он отметил, что повышение активности «российской дезинформации» и угрозы российских чиновников в адрес Украины свидетельствуют о том, что РФ «продолжает руководствоваться логикой конфликта».

25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силовики ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса и вопреки минским договоренностям используют в зоне конфликта вооружения, которые поставляются на Украину странами НАТО.

Армия,Олег Николенко,Мария Захарова,НАТО,МИД,УНИАН,
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