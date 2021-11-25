«Нас срисовали»: очевидец об ударе Bayraktar в Донбассе

Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) описал удар, нанесенный Украиной по Донбассу при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar турецкого производства. Его рассказ приводит портал «Ваши новости».

По словам военного, 26 октября он вместе с несколькими сослуживцами попал под удар беспилотника.

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«Ни выхода, ни подлета снаряда не было слышно вообще. Был неожиданный взрыв, и тогда мы уже поняли, что нас "срисовали". Личный состав сразу же бросился в укрытие, потому что стало понятно, что по нам работает артиллерия», — вспомнил очевидец.

Как отметил собеседник портала, калибр выпущенного Bayraktar снаряда, предположительно, составлял 82 миллиметра. В результате его попадания три человека получили легкие ранения, им сразу же была оказана медицинская помощь. При этом после атаки беспилотника украинские Вооруженные силы обстреляли позиции военных ДНР из 152-миллиметровых артиллерийских орудий.

В октябре Украина впервые задействовала Bayraktar в боевых действиях в Донбассе. Сообщалось, что противник ВСУ не смог ни обнаружить, ни сбить дрон, и в результате потерял находившуюся на его вооружении гаубицу российского производства. При этом информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Новая тактика применения американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и турецких ударных беспилотников Bayraktar отработана на украинском полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Об этом сообщил во вторник в Facebook главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

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"Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил [силовой операции в Донбассе], мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - отметил он.

Залужный отметил, что поставка Украине этих комплексов "существенно повысила боеспособность" украинской армии.

Сообщается, что инструкторско-методическое занятие проходит в рамках подведения итогов деятельности ВС Украины в 2021 году.

Глава подкомитета парламента Украины по оборонной промышленности Игорь Копытин во вторник подтвердил факт использования украинскими военнослужащими в Донбассе комплексов Javelin. Кроме того, подчеркнул он, представители властей США одобрили такой подход Киева.

Американское издание Military Times сообщило в воскресенье со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова, что украинские военнослужащие уже применяли против сил республик Донбасса комплексы Javelin, поставленные США. Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник заявил, что применение этого оружия в Донбассе стало еще одним доказательством нарушения украинской стороной Минских соглашений по урегулированию конфликта.

Между тем начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук заявил в комментарии изданию "Украинская правда", что информация о боевом применении Javelin в Донбассе не соответствует действительности и что эти комплексы по состоянию на 23 ноября там не использовались.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что это ответ на действия противников со стороны ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договорённостями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина, — заявил Зеленский.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского применить беспилотники Bayraktar турецкого производства против республик Донбасса, сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, – это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм», — отметил Пасечник.

Он считает, что Зеленский будет продолжать демонстративно нарушать меры по усилению режима прекращения огня.

Ранее Глава ЛНР опроверг использование Украиной беспилотников Bayraktar в республике.

По его словам, украинские военные использовали другие беспилотные аппараты, которые применялись для разведки, корректировки и для нанесения ударов по жилым кварталам в населенных пунктах рядом с линией огня.

Турецкая компания Baykar, производитель беспилотников Bayraktar, будет закупать украинские турбореактивные двигатели. Соответствующее соглашение компания подписала с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» (Запорожье) в рамках выставки SAHA Eхpo в Стамбуле, сообщает «Укринформ».

Детали сделки не разглашаются. Известно, что речь идёт о поставках турбореактивных двухконтурных двигателей АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. По словам технического директора компании Baykar Makina Халука Байрактара, соглашение станет началом выпуска беспилотных боевых самолётов. Он также отметил, что сейчас произведённые «Ивченко-прогресс» двигатели уже устанавливают на турецкие беспилотники Akinci.

Отмечается, что двигатели предназначены для проекта MIUS (Combat Unmanned Aircraft System). Первый полёт нового беспилотника MIUS запланирован на 2023 год.

Ранее Украина применила беспилотник Bayraktar в Донбассе. Многие страны начали критиковать администрацию Владимира Зеленского за подобные действия. По словам начальника Генштаба Украины Сергея Шапталы, украинская армия продолжит увеличивать объём закупок этих ударных беспилотников.

О том, что между Анкарой и Киевом подписано соглашение о производстве корветов и ударных БПЛА, стало известно 14 декабря 2020 года. Ещё в 2019 году украинская сторона закупила и протестировала Bayraktar, которые планировала оснастить высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

В прифронтовой зоне самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) проживают 18 тысяч россиян, они регулярно подвергаются обстрелам и агрессии со стороны Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью, опубликованном на YouTube.

У нас прифронтовым считается 81 населённый пункт. Там проживают 140 тысяч граждан, 18 тысяч из них — это граждане уже Российской Федерации. Эти людям нужна помощь, нужна поддержка, — сказал Пушилин.