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Захарова заявила о наступлении ВСУ в Донбассе

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
45 минут назад

Обстановка в зоне конфликта в Донбассе нагнетается, Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в ряде районов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД России заявил о наступлении ВСУ в Донбассе
Фото:  Операция объединенных сил Операция объединенных сил

«Ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу, в частности в Донбассе. «Горячие» головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

«Отчеты специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка», – подчеркнула она.

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

Напомним, в четверг утром на район плотной многоквартирной застройки в Ясиноватой беспилотники ВСУ сбросили три самодельных взрывных устройства, два не взорвалось, а третье сдетонировало и уничтожило легковую машину. Никто из местных жителей не пострадал.

Армия,Мария Захарова,НАТО,МИД,РИА Новости,
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