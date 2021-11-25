В США оценили российскую подводную лодку

«Из-за своих размеров и возраста “Дмитрий Донской” обходится дорого в обслуживании. Русские могут построить новые подводные лодки класса “Борей” по цене поддержания “Донского” в рабочем состоянии. Вероятно, “Донского” лучше использовать только для испытания новых ракет, а не для неопределенного ремонта, чтобы присоединиться к новому классу “Борей”», — резюмирует 19FortyFive.