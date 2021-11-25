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Бомбометание и стрельбы из кормовых пушек Ил-76 показали на видео

Александр Кузьмин
14 минут назад

Летчики транспортных самолетов Ил-76 провели бомбометание и боевые стрельбы из кормовых авиационных пушек. Соответствующее видео публикует Министерство обороны России.

«Вылеты транспортники осуществляли с аэродрома Кресты в Псковской области на полигон Кушалино в Тверской области. Бомбометание выполнялось с высоты 500 метров по макетам самолетов условного противника, находящихся на взлетно-посадочной полосе. Точность применения авиационных бомб обеспечивалось штатным прицельно-навигационным комплексом самолетов Ил-76. Также на учениях отрабатывалась стрельба из кормовой пушки ГШ-23», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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