«Вылеты транспортники осуществляли с аэродрома Кресты в Псковской области на полигон Кушалино в Тверской области. Бомбометание выполнялось с высоты 500 метров по макетам самолетов условного противника, находящихся на взлетно-посадочной полосе. Точность применения авиационных бомб обеспечивалось штатным прицельно-навигационным комплексом самолетов Ил-76. Также на учениях отрабатывалась стрельба из кормовой пушки ГШ-23», – говорится в сообщении оборонного ведомства.