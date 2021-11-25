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Появилось видео удара беспилотника в Донбассе

Lenta.ru
49 минут назад

В сети появилось видео удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по позиции противника в Донбассе, передает УНИАН.

Кадры опубликовала одна из украинских волонтерок. Как отмечает издание, видео было снято с дрона, который точечно сбросил боеприпас на опорный пункт противника.

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Украина отработала новую тактику использования турецких беспилотников Bayraktar и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

26 октября Украина впервые задействовала в Донбассе Bayraktar в боях с силами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Информации о жертвах и разрушениях в результате удара нет.

Армия,В мире,Видео,УНИАН,
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