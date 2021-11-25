Появилось видео удара беспилотника в Донбассе

В сети появилось видео удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по позиции противника в Донбассе, передает УНИАН.

Кадры опубликовала одна из украинских волонтерок. Как отмечает издание, видео было снято с дрона, который точечно сбросил боеприпас на опорный пункт противника.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Украина отработала новую тактику использования турецких беспилотников Bayraktar и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.