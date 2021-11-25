«Под видом изучения НЛО США развернут оружие массового поражения»

Министерство обороны США создало управление по изучению НЛО. Оно займется анализом данных о всех неопознанных воздушных объектах и явлениях, когда-либо зафиксированных военными. Эксперты полагают, что под видом изучения США развернут в космосе системы вооружения, в том числе направленные против России. Однако именно внеземная угроза могла бы стать поводом для совместных действий двух стран.

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В июне Национальная разведка США обнародовала информацию о 144 эпизодах наблюдения необычных явлений в воздухе. Как сообщает CNN, сейчас никто не знает, как они появились, поэтому Пентагон не исключает ни один из вариантов их происхождения. С точки зрения американцев, они могут быть как результатом секретных разработок России или Китая, так и иметь инопланетное происхождение.

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До рассекречивания документов об НЛО исследования военных в этой сфере подвергались критике в Конгрессе, который не верил в серьезность этой работы. Анализом и каталогизацией НЛО занимался Военно-морской флот, поскольку именно морские летчики часто наблюдали неопознанные объекты в небе. Однако сейчас за эту тему взялся центральный аппарат военного ведомства.

Структура, которая займется изучением НЛО, называется "Группа идентификации и синхронизации управления воздушными объектами" (AOIMSG). Ее задачей будет выяснить, как на НЛО реагируют системы разведки и контроля воздушного пространства, и в зависимости от этого изменить протоколы их работы.

Доктор военных наук Константин Сивков полагает, что под видом изучения НЛО американцы могут развернуть новые системы вооружения, направленные против России, в том числе в космосе.

"Вполне возможно, что под видом изучения НЛО американцы проведут развертывание тактической группировки войск, в том числе оружия массового поражения.

Это просто повод, чтобы увеличить напряжение в отношениях с Россией и оправдать свою программу вооружений в космосе", - отметил Сивков.

При этом, по его словам, России придется отреагировать на такие действия США.

"Если они будут разворачивать оружие в космосе, конечно нам нужно реагировать. И, собственно, наша противоспутниковая система - это один из инструментов такой реакции", - пояснил Сивков.

При этом он отметил, что проблема изучения НЛО существует давно и ей активно занимались в Советском Союзе.

"В Советском Союзе нечто подобное было - отдел или управление. Какие-то объекты, которые пока еще не известны, с неизвестной природой, обнаруживаются, но объяснений, что это за объекты и откуда они взялись, порой не находится. И поэтому американцы будут изучать все, что не вписывается в стандартные объяснения, но попутно делать свои дела", - добавил Сивков.

С тем, что изучение НЛО может стать прикрытием для вывода вооружений в космос, согласен и военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

"Это сплошь и рядом. Какое-нибудь метеорологическое бюро вполне могло оказаться военной разведкой", - сказал он "Газете.Ru".

Он напомнил, что американцы неоднократно пытались поставить изучение НЛО на правительственный уровень, однако все предыдущие попытки ничем не заканчивались.

"На моей памяти это уже третья или четвертая попытка возвращения к этой теме начиная с 1980-х годов. Учитывая, что не так давно были обнародованы документы Пентагона, можно сказать, что американские военные этой темой занимаются давно. И открывать новое управление имеет смысл, если только они перед этим закрыли старое", - отметил Шурыгин.

Он добавил, что в советское время изучением НЛО занимался КГБ. При этом он лично общался с военным летчиком, которого поднимали по тревоге для перехвата над Ярославлем некоего светящегося объекта, который так и не удалось опознать.

Академик РАН Алексей Арбатов, в свою очередь, считает, что США не нужно прикрытие, чтобы выводить в космос системы, противодействующие российским противоспутниковым средствам.

"Конечно, защита от нашей противоспутниковой системы может быть таким образом развернута, но для этого не нужны никакие НЛО - они откровенно над этим работают и говорят, что если угроза со стороны противоспутниковых систем станет очень большой, конечно, они будут и пассивные, и активные средства защиты разрабатывать", - отметил Арбатов.

Он добавил, что сейчас противоспутниковые комплексы существуют у четырех стран - США, России, Китая и Индии. Но все они способны поражать только объекты на низких орбитах.

"Вот если будут созданы системы поражения космических аппаратов на средних и высоких орбитах, там где самые главные спутники - раннего предупреждения о ракетном нападении, стратегической связи, тогда они, конечно, пойдут по этому пути и никакими НЛО прикрываться не будут", - считает Арбатов.

В то же время академик отметил, что изучение НЛО могло бы стать хорошим поводом для совместной работы России и США.