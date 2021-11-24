Канада задумала увеличить воинский контингент на Украине

Канада задумала увеличить свой воинский контингент на Украине, соответствующие варианты рассматривает правительство страны. Об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что этим предложением занимается недавно назначенная на пост министра национальной обороны Анита Ананд. Так, среди идей высказано направление на Украину нескольких сотен военнослужащих, переброска канадских истребителей CF-18 из Румынии и направление в Черное море боевого корабля.

Издание пишет, что соответствующие инициативы связаны с усилением военной активности России вблизи украинских границ. В настоящее время в составе миссии Канады в рамках операции Unifier («Объединитель») присутствует около 200 военнослужащих, в 2019 году было принято решение о ее продлении до весны 2022 года.