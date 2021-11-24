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Канада задумала увеличить воинский контингент на Украине

Lenta.ru
33 минуты назад

Канада задумала увеличить свой воинский контингент на Украине, соответствующие варианты рассматривает правительство страны. Об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на свои источники.

Канада задумала увеличить воинский контингент на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что этим предложением занимается недавно назначенная на пост министра национальной обороны Анита Ананд. Так, среди идей высказано направление на Украину нескольких сотен военнослужащих, переброска канадских истребителей CF-18 из Румынии и направление в Черное море боевого корабля.

Издание пишет, что соответствующие инициативы связаны с усилением военной активности России вблизи украинских границ. В настоящее время в составе миссии Канады в рамках операции Unifier («Объединитель») присутствует около 200 военнослужащих, в 2019 году было принято решение о ее продлении до весны 2022 года.

Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. До этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не знают намерений Москвы. Тем не менее дипломат отметил, что в США знакомы со схемами, по которым действует Россия.

Армия,Нед Прайс,Госдеп США,
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