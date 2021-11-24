Оценена способность России отразить ядерный удар США

Россия обладает всем необходимым для того, чтобы отразить ядерный удар Соединенных Штатов. Так способность Москвы дать отпор оценил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости Министерство обороны РФ / РИА Новости

По его словам, то, что американские военные отработали сценарий нанесения ядерного удара по российской территории, безусловно, можно расценить как угрозу, но Москве совершенно нечего бояться. «Если бы это было реальное боевое действие, мы бы легко их, как говорят военные, "сняли" с этой высоты, и они давно бы кормили рыбу и в Тихом океане, и в Атлантическом океане, и в Балтийском море», — отметил Литовкин.

По словам военного эксперта, при отработке подобных боевых сценариев США пользуются тем, что пока они не пересекают российских воздушных границ, Москва не может применить по ним оружие, из-за чего они чувствуют себя «вольготно». «Но это не значит, что мы их боимся, что мы не сможем среагировать на их наглое и безответственное поведение», — отметил Литовкин. Он подчеркнул, что ответных шагов Москвы долго ждать не придется.