В США отработали ядерный удар по России

Военные России отмечают существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости от государственной границы РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу.

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По его словам, за последний месяц совершено около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2020 года. Такое заявление от главы военного ведомства России прозвучало во время его встречи с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

«Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России», — сказал Шойгу. По его данным, в ходе учения Global Thunder 10 стратегические бомбардировщики США отработали вариант применения ядерного оружия против России «практически одновременно с западного и восточного направлений».

Министр отметил, что минимальное удаление от государственной границы России составило 20 км. Как считает глава Минобороны РФ, развитие взаимодействия между Москвой и Пекином особенно актуально в условиях «усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира».