«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»

Потеряет ли Москва влияние в Закавказье и кто может прийти ей на смену

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Обострение конфликта между Ереваном и Баку в районе Сюникской области Армении привлекло новых арбитров в лице ЕС. Как считает американское издание Politico, это способно «отодвинуть Россию на второй план». «Газета.Ru» разбиралась, насколько реален такой сценарий.

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Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились встретиться 15 декабря в Брюсселе на полях саммита «Восточное партнерство». С таким предложением к главам конфликтующих государств ранее обратился глава Евросовета Шарль Мишель.

Программа ЕС «Восточное партнерство» направлена на развитие связей и контактов со странами постсоветского пространства – Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали антироссийский характер программы, указывая на попытки Брюсселя снизить влияние Москвы в этих странах.

В середине ноября между армянскими и азербайджанскими силовиками начались бои с применением артиллерии, беспилотников и бронетехники в Лачинском районе Азербайджана и Сюникской области Армении. По некоторым данным, перестрелки велись в районе горы Цицернакар на Кельбаджарском направлении. В результате инцидента, по сведениям Минобороны Армении, в плену оказались 13 армянских военных, 6 погибли, 19 пропали без вести.

В свою очередь, азербайджанская сторона сообщала о семерых погибших и десяти пострадавших со стороны Национальной армии Азербайджана.

«Если встреча Алиева и Пашиняна действительно состоится на полях «Восточного партнерства», то это, возможно, отодвинет на второй план президента России Владимира Путина [в вопросе урегулирования конфликта]», – сообщило американское издание Politico.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил на прошлой неделе, что Ереван «оставляет за собой право обратиться за поддержкой к другим международным партнерам, если Россия и ОДКБ не найдут возможности решить конфликт с Азербайджаном». Автор армянского издания «Голос Армении» Артак Варданян отмечал в связи с этим, что следующим шагом «могут стать требования Еревана вывести 102-ю российскую военную базу ввиду ее бесполезности».

«Можно констатировать, что военно-политические позиции России в Армении и в Закавказье заметно пошатнулись по итогам прошлогодней войны и ноябрьского инцидента. Пашинян в «ущербном состоянии», он завязан на Москву, у него нет козырей. Вместе с тем у него и у истеблишмента республики есть обида на Москву, которую они уже не скрывают на международных площадках. Это удар в сторону российского военного присутствия, удар по нашему влиянию», – рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

По его словам, история с «Восточным партнерством» — это сигнал Кремлю, что угроза разворота Еревана в сторону Запада в долгосрочной перспективе существует.

«Об окончательной потере российского военного присутствия на Кавказе говорить не приходится, пока турецко-азербайджанский фактор рассматривается в Ереване как экзистенциальная угроза. Безусловно, военно-политическое руководство Армении на данный момент не сходится с Россией в вопросе о будущем Кавказа. Для России становится актуальным иметь влияние на «взаимно-интегрированный» Южный Кавказ, нежели на одну Армению, изолированную от своих соседей по причине территориальных амбиций», – рассказал историк-востоковед из «Центра исследований исламского мира» Иса Джавадов.

По его мнению, Москва заинтересована иметь даже больше военного присутствия в Закавказье — к 102-й базе в Гюмри и миротворческим силам в Азербайджане добавится контингент пограничной службы ФСБ России в Зангезурском коридоре.

«Сомневаюсь, что мы можем потерять свои позиции на Южном Кавказе. У нас есть базы в Абхазии и Южной Осетии. Пашинян с его окружением не смогут переметнуться в сторону Запада. Для этого достаточно посмотреть на видео переговоров Путина и Пашиняна, на которых последний демонстрирует явную покорность. Кроме того, Турция скептически настроена к ЕС. Брюссель Анкаре не друг. Соответственно, президенту Азербайджана и союзнику Турции Алиеву это «Восточное партнерство» тоже ничего не даст», — заявил «Газете.Ru» генерал-лейтенант в отставке, председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский.