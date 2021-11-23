В Польше назвали способ «запугать Россию»

Экс-сенатор и бывший депутат Европарламента от Польши Богдан Пенк назвал способ «запугать Россию». В беседе с Polskie Radio политик заявил, что стране необходимо укрепление обороны границ, которые сделает нападение на страну «невыгодным».

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«Надо быстро вооружаться. Чтобы России стало невыгодно нападать на нас, чтобы была угроза огромных потерь», — заявил Пенк.

По словам бывшего сенатора, укрепление обороны сейчас является приоритетной задачей для Варшавы. Кроме того, он рассчитывает на усиление присутствия США в Восточной Европе, а размещение американского ядерного оружия позволило бы «поднять» статус страны.

Напомним, что ранее председатель польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что РФ ведет гибридную войну против Польши сразу в нескольких направлениях. Он обвинил Минск и Москву в создании миграционного кризиса на польско-белорусской границе, а также в помощи оппозиции, которая симпатизирует мигрантам из Белоруссии.