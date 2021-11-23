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В Польше назвали способ «запугать Россию»

Елена Прошина
23 минуты назад

Экс-сенатор и бывший депутат Европарламента от Польши Богдан Пенк назвал способ «запугать Россию». В беседе с Polskie Radio политик заявил, что стране необходимо укрепление обороны границ, которые сделает нападение на страну «невыгодным».

В Польше назвали способ «запугать Россию»
Фото: ReutersReuters

«Надо быстро вооружаться. Чтобы России стало невыгодно нападать на нас, чтобы была угроза огромных потерь», — заявил Пенк.

По словам бывшего сенатора, укрепление обороны сейчас является приоритетной задачей для Варшавы. Кроме того, он рассчитывает на усиление присутствия США в Восточной Европе, а размещение американского ядерного оружия позволило бы «поднять» статус страны.

Шойгу: бомбардировщики США отрабатывают ядерный удар по России

Напомним, что ранее председатель польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что РФ ведет гибридную войну против Польши сразу в нескольких направлениях. Он обвинил Минск и Москву в создании миграционного кризиса на польско-белорусской границе, а также в помощи оппозиции, которая симпатизирует мигрантам из Белоруссии.

Ранее в НАТО не исключили, что американское ядерное оружие могут передислоцировать ближе к российским границам, в Восточную Европу. Как отметил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 19 ноября, это станет возможным, если Германия откажется от размещения ядерных запасов на своей территории.

Армия,Йенс Столтенберг,Ярослав Качиньский,Европарламент,НАТО,Партия "Право и справедливость",
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