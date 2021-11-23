В Польше назвали способ «запугать Россию»

Экс-сенатор и бывший депутат Европарламента от Польши Богдан Пенк назвал способ «запугать Россию». В беседе с Polskie Radio политик заявил, что стране необходимо укрепление обороны границ, которые сделает нападение на страну «невыгодным».
«Надо быстро вооружаться. Чтобы России стало невыгодно нападать на нас, чтобы была угроза огромных потерь», — заявил Пенк.
По словам бывшего сенатора, укрепление обороны сейчас является приоритетной задачей для Варшавы. Кроме того, он рассчитывает на усиление присутствия США в Восточной Европе, а размещение американского ядерного оружия позволило бы «поднять» статус страны.
Напомним, что ранее председатель польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что РФ ведет гибридную войну против Польши сразу в нескольких направлениях. Он обвинил Минск и Москву в создании миграционного кризиса на польско-белорусской границе, а также в помощи оппозиции, которая симпатизирует мигрантам из Белоруссии.
Ранее в НАТО не исключили, что американское ядерное оружие могут передислоцировать ближе к российским границам, в Восточную Европу. Как отметил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 19 ноября, это станет возможным, если Германия откажется от размещения ядерных запасов на своей территории.