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Шойгу заявил об отработке бомбардировщиками США ядерного удара по России

Lenta.ru
1 час назад

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США в ноябре отработали возможный ядерный удар по России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Шойгу: бомбардировщики США отрабатывают ядерный удар по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе учения стратегических сил США "Глобал тандер" 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений», — пояснил глава российского Минобороны.

По его словам, в целом в ноябре российские военные зафиксировали существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ страны. Так, за месяц ВВС США совершили около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров», — подчеркнул Шойгу.

Ранее в ноябре Минобороны сообщило, что интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи российских границ в Черном море продолжает расти. Так, за сутки 12 ноября три патрульных самолета P-8А «Посейдон» ВМС США вылетали с авиабазы на острове Сицилия (Италия), французский самолет-разведчик С-160G «Габриэль» — с авиабазы в Румынии, и еще два американских самолета-разведчика летели с баз на Крите и Кипре.

Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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