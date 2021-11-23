Шойгу: бомбардировщики США отрабатывают ядерный удар по России

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США в ноябре отработали возможный ядерный удар по России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В ходе учения стратегических сил США "Глобал тандер" 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений», — пояснил глава российского Минобороны.

По его словам, в целом в ноябре российские военные зафиксировали существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ страны. Так, за месяц ВВС США совершили около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров», — подчеркнул Шойгу.