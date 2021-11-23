Если ты с первой минуты знал, что это иностранная субмарина столкнулась с «Курском», почему ты не поднял в воздух противолодочную авиацию, не закидал эту американскую подлодку как минимум сигнальными буями? Я уж не говорю про глубинные бомбы. Там погубили твой экипаж. Почему ты молчишь об этом? Не было керосина — скажи, что не было керосина, не смог поднять авиацию. Не решился? Что ты мутишь воду сегодня, через 20 лет? Озарение на него нашло... — высказался Литовкин.