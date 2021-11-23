В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

«Что ты мутишь воду»: полковник оценил слова адмирала о гибели «Курска»

News.ru
57 минут назад

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил претензии к адмиралу Вячеславу Попову по поводу его заявления о столкновении затонувшей российской подлодки «Курск» с иностранной субмариной, сообщает издание argumenti.ru. По мнению Литовкина, говорить об этом спустя 20 лет не имеет смысла. Кроме того, полковник задался вопросом о поведении самого адмирала во время трагедии.

Когда «Курск» лёг на дно, адмирал Попов, который находился в это время на мостике «Петра Великого», приказал всем кораблям срочно покинуть район манёвров, а там практически был весь Северный флот на этих учениях. Возникает вопрос: с чего он испугался? То ли он боялся, что от удара о грунт АПЛ крылатые ракеты «Гранит» вылетят и атакуют наши корабли, — размышляет Литовкин.

Он объяснил, что противокорабельные ракеты «Гранит» после старта распределяют цели между собой и атакуют их группой. Также эксперт напомнил, что Вячеслав Попов был командующим Северным флотом.

Если ты с первой минуты знал, что это иностранная субмарина столкнулась с «Курском», почему ты не поднял в воздух противолодочную авиацию, не закидал эту американскую подлодку как минимум сигнальными буями? Я уж не говорю про глубинные бомбы. Там погубили твой экипаж. Почему ты молчишь об этом? Не было керосина — скажи, что не было керосина, не смог поднять авиацию. Не решился? Что ты мутишь воду сегодня, через 20 лет? Озарение на него нашло... — высказался Литовкин.

Ранее адмирал Вячеслав Попов заявил о том, что российская подлодка столкнулась с субмариной НАТО, подошедшей слишком близко. Попов утверждает, что название натовской субмарины известно «с вероятностью 90%».

«Нужно верить»: эксперт о новой версии гибели «Курска»

Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года, на борту находились 118 членов экипажа. Все они погибли. По официальной версии, лодка затонула из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.

Армия,Видео,Виктор Литовкин,Вячеслав Попов,НАТО,газета "Аргументы недели",
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители