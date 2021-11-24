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Власти РФ предложили призывникам альтернативу службе в армии

Ura.Ruиещё 2
49 минут назад

В Минздраве РФ предложили ввести альтернативу срочной службе в армии для призывников с медицинским образованием. Их могут направлять на работу в первичное звено здравоохранения на Дальнем Востоке.

Призывникам предложили альтернативу службе в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке. Нехватка кадров достаточно остро ощущается в этом регионе», — цитирует РИА «Новости» замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

Ранее стало известно, что в Вооруженных силах РФ запустили программу по психологическому отбору солдат. Она коснется как срочников, так и контрактников. Специалисты Минобороны РФ будут выявлять военнослужащих, которые склонны к асоциальному поведение. Отмечается, что за время работы системы психологи не пустили в армию около 2 тысяч людей с потенциально неустойчивой психикой.

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Армия,Виктор Фисенко,Минздрав РФ,Министерство обороны,РИА Новости,
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