Призывникам предложили альтернативу службе в армии

В Минздраве РФ предложили ввести альтернативу срочной службе в армии для призывников с медицинским образованием. Их могут направлять на работу в первичное звено здравоохранения на Дальнем Востоке.

«Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке. Нехватка кадров достаточно остро ощущается в этом регионе», — цитирует РИА «Новости» замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко .

Ранее стало известно, что в Вооруженных силах РФ запустили программу по психологическому отбору солдат. Она коснется как срочников, так и контрактников. Специалисты Минобороны РФ будут выявлять военнослужащих, которые склонны к асоциальному поведение. Отмечается, что за время работы системы психологи не пустили в армию около 2 тысяч людей с потенциально неустойчивой психикой.