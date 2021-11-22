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Израиль представил дрон-смертник, способный «взорвать» российский танк Т-90

Елена Прошина
23 минуты назад

Производитель беспилотных систем, израильская оборонная компания UVision представила новую визуализацию семейства сверхсмертельных дронов-самоубийц HERO, мишенью которых, в том числе могут быть такие танки, как российский Т-90, пишет военный журналист Dylan Malyasov в Defence Blog.

Израиль представил дрон-смертник, способный «взорвать» российский танк Т-90
Фото: РИА НовостиРИА Новости

UVision в том числе опубликовала изображение боевого танка как мишени для беспилотника, напоминающего российский основной боевой танк Т-90С, производимый корпорацией «Уралвагонзавод».

По заявлению компании, семейство сверхсмертоносных HERO было специально разработано для удовлетворения особых требований к запуску с воздушной платформы. Беспилотники обладают низкими акустическими, визуальными, радиолокационными и тепловыми характеристиками, а также оснащены мощной боеголовкой. Системы могут обнаруживать, отслеживать и поражать скрытые или движущиеся объекты с высокой точностью.

«Серия барражирующих систем боеприпасов Hero предоставляет боевым силам уникальные возможности для современного поля боя, обеспечивая тактические эшелоны смертоносными возможностями беспрецедентной точности, сводя к минимуму циклы от датчика к стрелку и сохраняя оперативную независимость», - говорит журналист.

По словам генерал-майора в отставке Ави Мизрахи, генерального директора UVision, системы уже прошли боевые испытания основными вооруженными силами НАТО и другими ведущими заказчиками UVision по всему миру.

Армия,НАТО,Уралвагонзавод,
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