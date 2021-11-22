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Стрелков: с помощью Javelin Украина уничтожит ДНР и ЛНР в кратчайшие сроки

News.ruиещё 1
1 час назад

В случае применения Украиной американских противотанковых комплексов Javelin самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут уничтожены в кратчайшие сроки. Это произойдёт, если им не поможет Россия, у которой есть средства борьбы с этим оружием, заявил НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Стрелков: с Javelin Украина уничтожит ДНР и ЛНР в кратчайшие сроки
Фото:  Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Он пояснил, что Javelin является высокоточным и мощным оружием. Против него отдельно никаких средств не существует, необходимо действовать всеми силами и средствами, которыми располагает российская армия.

В случае атаки украинских войск без полномасштабной быстрой помощи России ДНР и ЛНР будут уничтожены в кратчайшие сроки, — сказал Стрелков.

При этом он добавил, что недавнее применение украинскими военными Javelin демонстрирует готовность ВСУ к наступлению на ДНР и ЛНР и является сигналом российской стороне не вмешиваться.

Они как бы предупреждают Москву, что когда (а не если) они пойдут в наступление на Донбасс, чтобы она лучше не вмешивалась, потому что у них есть такое замечательное, достаточно серьёзное оружие, — отметил Стрелков.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал изданию Military Times об использовании ВСУ комплексов Javelin в Донбассе. Конкретное место и время применения оружия он не назвал, но заявил, что оно использовалось в том числе против российских войск.

Армия,Игорь Стрелков,Министерство обороны,
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