В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Российские военные восстановят железную дорогу до киргизской авиабазы Кант

Газета.Ru
1 час назад

Военнослужащие России отремонтируют 500-метровый участок железной дороги, ведущей на базу Кант (Киргизия), сообщает агентство К24 со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа РФ.

Россия восстановит железную дорогу до киргизской авиабазы Кант
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Необходимо отремонтировать около 500 м железнодорожного полотна, заменить более 400 железобетонных шпал и уложить 35 т рельсов», — говорится в сообщении.

Авиабаза Кант входит в инфраструктуру сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона ОДКБ. Задача сил, расположенных на базе, — контролировать воздушное пространство над Средней Азией, обеспечивать авиационную поддержку подразделения сухопутных войск ОДКБ и безопасность воздушных границ Киргизии.

Кроме того, авиабазу усиливают комплексами ПВО.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не будет размещать на своей территории авиабазу США. По его словам, Киргизии хватит и одной базы — российской Кант.

Армия,Садыр Жапаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители