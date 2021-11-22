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На учениях в Крыму комплексы С-400 и "Панцирь" уничтожили крылатые ракеты

Газета.Ruиещё 2
47 минут назад

В Крыму прошли учения по уничтожению крылатых ракет условного противника зенитно-ракетными комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

На учениях в Крыму С-400 и "Панцирь" уничтожили крылатые ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом с различными параметрами скорости полета и высоты, это усложняло задачу поражение объектов боевыми расчетами, однако они успешно справились с поставленными задачами.

Ранее в Крыму прошли военные учения Черноморского флота РФ с участием противокорабельных ракетных комплексов «Бастион». Особенностью маневров стало применение беспилотных летательных аппаратов для отслеживания корабельной группы условного противника, оснащенной палубной авиацией, на дальних рубежах поражения.

Армия,Интерфакс,
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