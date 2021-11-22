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Китайские военные втайне проверили уникальную технологию

Ferra.ruиещё 6
1 час назад

Стало известно, что китайские военные ещё в июле запустили ракету с гиперзвукового планера. Отмечается, что такую технологию не показывала ещё ни одна страна в мире. Информация об испытаниях не раскрывалась.

Китайские военные втайне проверили уникальную технологию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Испытания прошли над Южно-Китайским морем. Их было два. Во время одного гиперзвуковой планер подняли и разогнали до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем, затем он отстыковался и начал планировать к цели. Ракета вместе с планером облетела Землю по низкой околоземной орбите. А планер в итоге приземлился примерно в 32 километрах от цели.

Стало известно о «застигнутом врасплох» Пентагоне из-за запуска ракет Китая

Во время второго испытания с гиперзвукового планера удалось запустить ракету. Отделение произошло, когда планер уже вернулся в земную атмосферу. К сожалению, технические подробности этих испытаний неизвестны.
Армия,Пентагон,
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