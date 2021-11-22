Китайские военные втайне проверили уникальную технологию

Стало известно, что китайские военные ещё в июле запустили ракету с гиперзвукового планера. Отмечается, что такую технологию не показывала ещё ни одна страна в мире. Информация об испытаниях не раскрывалась.

Испытания прошли над Южно-Китайским морем. Их было два. Во время одного гиперзвуковой планер подняли и разогнали до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем, затем он отстыковался и начал планировать к цели. Ракета вместе с планером облетела Землю по низкой околоземной орбите. А планер в итоге приземлился примерно в 32 километрах от цели.