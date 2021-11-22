В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе

Елена Прошина
56 минут назад

Украинские вооруженные силы впервые применили противотанковый ракетный комплекс Javelin американского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Military Times.

На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
Фото: ReutersReuters

Как сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины Кирилл Буданов, это произошло в ходе боевых действий в Донбассе. Американские переносные ракетные комплексы, по его утверждению, вместе с турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.

Буданов подчеркнул, что Киеву требуется поддержка Вашингтона, который, как считает руководитель ГУР, должен оказать помощь Украине как можно раньше.

Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки комплексов Javelin.

Напомним, в октябре 2021 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил информацию, что военные впервые применили в Донбассе беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства.

26 октября беспилотник был применен «с целью принуждения врага к прекращению огня», который велся из гаубиц Д-30. Отмечается, что дрон не пересекал линию соприкосновения. Беспилотник, управляемой бомбой, уничтожил одно орудие.

Армия,Джозеф Байден,Министерство обороны,Генштаб,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители