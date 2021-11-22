На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе

Украинские вооруженные силы впервые применили противотанковый ракетный комплекс Javelin американского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Military Times.

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Как сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины Кирилл Буданов, это произошло в ходе боевых действий в Донбассе. Американские переносные ракетные комплексы, по его утверждению, вместе с турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.

Буданов подчеркнул, что Киеву требуется поддержка Вашингтона, который, как считает руководитель ГУР, должен оказать помощь Украине как можно раньше.

Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки комплексов Javelin.

Напомним, в октябре 2021 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил информацию, что военные впервые применили в Донбассе беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства.