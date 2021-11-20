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Военный эксперт Кравчук назвал слабое место армии Украины

Газета.Ru
32 минуты назад

Украинский военный эксперт Анатолий Кравчук рассказал, что вооруженные силы страны сейчас очень политизированы и это является наиболее слабым местом. Об этом сообщает mk.ru.

Эксперт назвал слабейшее место украинской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт уверен, что в настоящий момент на службу подбирают людей не по профессиональным качествам. Как заметил Кравчук, руководство выбирает людей, верных политическому курсу партии.

«Чем выше должность — тем больше работает этот принцип», — обратил внимание эксперт.

В конечном в счете в Вооруженные силы Украины отправляются кадры, по мнению Кравчука, соответствующие исключительно лояльности к руководству страны.

Украина подсчитала дезертиров

Ранее глава Пентагона и министр обороны Украины обсудили усиление армии Киева. Ллойд Остин призвал Алексея Резникова поддержать реформы в области обороны и оборонной промышленности.

Также сообщалось, что Великобритания готова перебросить на Украину порядка 600 бойцов сил специального назначения.

Армия,В мире,Ллойд Остин,Алексей Резников,Пентагон,
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