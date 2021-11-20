Рассекречены новые данные о битве за Сталинград

Министерство обороны РФ рассекретило документы о битве за Сталинград. Это сотни донесений, протоколов допросов, неизвестных фактов из Центрального архива военного ведомства.

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Документы опубликованы на официальном сайте Минобороны.

В частности, отмечается, что командование Красной Армии, осуществляя ликвидацию окруженной группировки, пыталось ликвидировать гитлеровскую группировку без лишнего кровопролития. Несколько раз Паулюсу предлагали начать переговоры и сдаться.

«Вы, как Командующий и все офицеры окруженных войск отлично понимаете, что у вас нет никаких возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежно и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла», - говорится в послании, отправленном Паулюсу из Ставки Верховного командования Красной армии.

Однако Паулюс, не считаясь с жертвами, каждый раз отказывался капитулировать и требовал от подчиненных продолжать сопротивление.

В итоге после операции «Уран», удачно завершившейся в феврале 1943, были пленены более 90 тысяч солдат и офицеров вермахта и лично генерал-фельдмаршал Паулюс.

Находясь в плену, он отказался отдать приказ о капитуляции, под предлогом того, что «больше не управляет войсками». Оставшиеся в полях нацисты сами сложили оружие.

В 1946 году Паулюс подтвердил на Нюрнбергском трибунале, что нацисты Германия готовились к нападению на Советский Союз и разработали план Барбаросса.