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В России ответили на слова генсека НАТО о ядерном оружии

Вероника Полынина
24 минуты назад

Глава НАТО Йенс Столтенберг, заявивший о возможности размещения ядерного оружия восточнее Германии, окончательно потерял связь с реальностью. Об этом заявил РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В России ответили на слова генсека НАТО о ядерном оружии
Фото: EPAEPA

«Эти заявления являются очередным подтверждением того, что в натовском Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью. Вместо того чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряженности в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО еще ближе продвинется к границам нашей страны», - сказал дипломат.

Он отметил, что обстановка в Европе и так имеет «взрывоопасный характер», и в НАТО должны осознавать, какие последствия может повлечь размещение ядерного оружия восточнее Германии.

«Мы вынуждены принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности», - предупредил Гаврилов.

Генсек НАТО обратился с призывом к Москве насчет Украины

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американское ядерное оружие могут передислоцировать в страны Восточной Европы, если Германия откажется от его размещения на своей территории.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, данное заявление означает, что для альянса Основополагающего акта Россия-НАТО больше не существует. Согласно подписанному в 1997 году документу, НАТО обязуется не размещать «существенные боевые силы» на восточных рубежах на постоянной основе. Россия, в свою очередь, готова «проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе».

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,РИА Новости,
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