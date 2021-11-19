В России ответили на слова генсека НАТО о ядерном оружии

Глава НАТО Йенс Столтенберг, заявивший о возможности размещения ядерного оружия восточнее Германии, окончательно потерял связь с реальностью. Об этом заявил РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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«Эти заявления являются очередным подтверждением того, что в натовском Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью. Вместо того чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряженности в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО еще ближе продвинется к границам нашей страны», - сказал дипломат.

Он отметил, что обстановка в Европе и так имеет «взрывоопасный характер», и в НАТО должны осознавать, какие последствия может повлечь размещение ядерного оружия восточнее Германии.

«Мы вынуждены принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности», - предупредил Гаврилов.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американское ядерное оружие могут передислоцировать в страны Восточной Европы, если Германия откажется от его размещения на своей территории.