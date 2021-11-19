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В Турции оценили последствия покупки С-400 у России

Вероника Полынина
13 минут назад

Покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 выведет системы ПВО страны на качественно новый уровень, считает глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет агентство «Анадолу».

В Турции оценили последствия покупки С-400 у России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закупка С-400 – показатель решимости и стратегии, которая позволит нам наладить совместное производство, стать самодостаточными, выведет уровень турецких систем ПВО на качественно новый уровень», - сказал Демир.

В 2017 году Россия и Турция достигли соглашения о поставке российских ЗРК С-400, в том же году был подписан контракт на 2,5 млрд долларов на поставку систем Турции. Американская администрация раскритиковала соглашение, и в Белом доме заявили, что участие Турции в программе самолётов-истребителей F-35 теперь «невозможно». В 2019 году Турция получила четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд. В августе 2021 года генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал подписание в 2021 году контракта с Турцией на новую поставку С-400.

Армия,В мире,Исмаил Демир,Александр Михеев,Рособоронэкспорт,ИА Anadolu,
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