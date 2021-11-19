В Турции оценили последствия покупки С-400 у России

В 2017 году Россия и Турция достигли соглашения о поставке российских ЗРК С-400, в том же году был подписан контракт на 2,5 млрд долларов на поставку систем Турции. Американская администрация раскритиковала соглашение, и в Белом доме заявили, что участие Турции в программе самолётов-истребителей F-35 теперь «невозможно». В 2019 году Турция получила четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд. В августе 2021 года генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал подписание в 2021 году контракта с Турцией на новую поставку С-400.