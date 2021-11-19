Нацгвардия Украины начала учения у границы с Белоруссией

Служащие национальной гвардии Украины начали участвовать в учениях в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", который находится в 800 метрах от границы с Белоруссией, Об этом сообщается на сайте телеканала "Дом".

Фото: Gleb Garanich/Reuters Gleb Garanich/Reuters

"Сегодня 19 ноября, Украина проводит военные учения на пункте пропуска "Новые Яриловичи" вблизи границы с Белоруссией. В учениях принимают участие нацгвардейцы, которые прибыли на подмогу пограничникам. Сегодня отряды прошли ежедневные тренировки и были отработаны маневры", — заявил корреспондент телеканала.

При этом, число служащих нацгвардии, принимающих участие в учениях, не уточняется. Ранее руководитель Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский отправился в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы со стороны Белоруссии организованными толпами мигрантов, а также "для противодействия иным гибридным угрозам".