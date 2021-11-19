Польша закупит у США "ракеты-убийцы" российских С-400

"Возможное внедрение AARGM для F-16 позволит подготовить базу данных об угрозах, в том числе на основе полетов, проведенных вблизи границ Польши с Калининградской областью и Белоруссией", — отмечают авторы статьи.

В статье говорится, что усовершенствованная управляемая ракета повышенной дальности (AARGM-ER) AGM-88G станет "важным инструментом истребителей F-35 в борьбе с элементами ограничения и воспрещения доступа и маневра".

Ранее вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский представил новый закон "Об обороне отечества", где Россия рассматривается в качестве потенциального противника. По его словам, Польша находится на границе НАТО и ЕС, и поэтому должна иметь "серьезную силу сдерживания", а при необходимости — возможность самостоятельно обороняться в течение долгого времени. Качиньский подчеркнул, что у РФ "мощная армия", которая проводит "постоянные учения" рядом с польской территорией.