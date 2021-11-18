Путин заявил о бомбардировщиках НАТО в 20 км от границ России

«Во-первых, важно, чтобы это состояние у них сохранилось как можно дольше. Чтобы им в голову не пришло на наших западных рубежах устраивать какой-либо ненужный нам конфликт. Нам конфликты не нужны. Второе — нужно обязательно ставить вопрос, чтобы добиваться России серьезных, долгосрочных гарантий на этом направлении. Просто так существовать и думать, что там завтра может произойти — Россия не может!», - подчеркнул президент.