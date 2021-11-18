Путин заявил о бомбардировщиках НАТО в 20 км от границ России

Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел и обсудил с представителями ведомства актуальные вопросы реализации курса России во внешней политике, а также перспективные задачи. Об этом сообщает РИА Новости.
В числе прочих тем глава государства обсудил провокации НАТО и ответы РФ на них.
Президент отметил, что предупреждения российской стороны в последнее время производят определенный эффект. В этой связи он также озвучил два момента
«Во-первых, важно, чтобы это состояние у них сохранилось как можно дольше. Чтобы им в голову не пришло на наших западных рубежах устраивать какой-либо ненужный нам конфликт. Нам конфликты не нужны. Второе — нужно обязательно ставить вопрос, чтобы добиваться России серьезных, долгосрочных гарантий на этом направлении. Просто так существовать и думать, что там завтра может произойти — Россия не может!», - подчеркнул президент.
Кроме того, Путин обсудил вопрос красных линий для альянса. Он обратил внимание, что Россия постоянно говорит о них.
"На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они как известно несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Но конечно понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и так поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям", - сказал глава государства.