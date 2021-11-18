В Британии заявили о риске «случайной войны» с Россией

Глава Генштаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Ник Картер, заявил о риске «случайной войны» между Россией и Британией. Как сообщает Al Jazeera, Великобритания остается единственной державой, которая способна дать отпор России.
Как отметили в публикации, что США куда больше «озабочены» Китаем, Франция готовится к президентским выборам, а в Германии идет смена власти на фоне ухода Ангелы Меркель с поста канцлера.
Однако профессор из Института безопасности и глобальных отношений (ISGA) Тахер Аббас не согласился с заявлением военного и отметил, что риск конфликта далек от реальности. Также он напомнил о необходимости разрешать ситуацию на континенте дипломатическим путем.
При этом лидер антивоенного движения Stop the War Крис Дойл, который ранее указывал на нежелание двух стран развязывать военный конфликт, не исключил, что в воздухе действительно может витать «призрак войны», о котором заговорили в Лондоне.
Ранее глава генштаба Великобритании Ник Картер заявлял, что Россия не желает участвовать в настоящей войне. Он уверен, что страна стремится достигать поставленных целей намного более деликатными методами, нежели прямые военные столкновения.