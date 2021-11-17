Российские бойцы стали «живым щитом» для прекращения огня в Армении

Российские военнослужащие 102-й военной базы РФ в Армении поднялись к линии соприкосновения противоборствующих сил для обеспечения режима прекращения огня, буквально став «живым щитом». Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, со ссылкой на жителей прифронтовых сел в Сюнике.

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Как отмечается в публикации, фактически, присутствие российских военных остановило очередную попытку масштабной вооруженной агрессии со стороны Азербайджана, поскольку стрелять по солдатам РФ или вести артиллерийский огонь в непосредственной близости от них военные не рискуют.

Напомним, что перестрелка между военными Армении и Азербайджана началась 16 ноября на восточных границах Армении в районе горы Цицернакар. Обострению предшествовали взаимные обвинения стран в провокациях. Приграничная стычка быстро переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией, а стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга.