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Российские бойцы стали «живым щитом» для прекращения огня в Армении

Елена Прошина
52 минуты назад

Российские военнослужащие 102-й военной базы РФ в Армении поднялись к линии соприкосновения противоборствующих сил для обеспечения режима прекращения огня, буквально став «живым щитом». Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, со ссылкой на жителей прифронтовых сел в Сюнике.

Российские бойцы стали «живым щитом» для прекращения огня в Армении
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается в публикации, фактически, присутствие российских военных остановило очередную попытку масштабной вооруженной агрессии со стороны Азербайджана, поскольку стрелять по солдатам РФ или вести артиллерийский огонь в непосредственной близости от них военные не рискуют.

Напомним, что перестрелка между военными Армении и Азербайджана началась 16 ноября на восточных границах Армении в районе горы Цицернакар. Обострению предшествовали взаимные обвинения стран в провокациях. Приграничная стычка быстро переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией, а стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга.

Позднее состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина по теме конфликта. Пашинян подробно описал последние события, а лидеры условились продолжать двусторонние контакты по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

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