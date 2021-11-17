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В России начали работу над тяжелым беспилотником «Сириус»

Lenta.ru
57 минут назад

Российская компания «Кронштадт» начала работу над сборкой первого опытного образца тяжелого беспилотника «Сириус». Об этом генеральный директор предприятия Сергей Богатиков сообщил в интервью РИА Новости.

В РФ начали работу над тяжелым беспилотником «Сириус»
Фото: Группа Компаний "Кронштадт"Группа Компаний "Кронштадт"

Беспилотник с двумя двигателями разрабатывали как более тяжелый вариант дрона «Орион». Новый аппарат отличается увеличенной боевой нагрузкой и радиусом действия. По словам Богатикова, опытный образец ударного дрона уже собирают на опытном заводе компании в Москве.

Ранее Сергей Богатиков рассказал об открытой архитектуре беспилотника «Орион». По его словам, это позволит настроить набор вооружения по желанию заказчика.

В сентябре «Известия» сообщили о новой легкой многоцелевой управляемой ракете «изделие 305», которая может войти в арсенал беспилотника «Орион». Боеприпас получил боевую часть массой 25 килограммов.

В августе 2020 года генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков сообщил о начале разработки нового тяжелого беспилотника «Сириус». Он отметил, что масса аппарата достигнет двух тонн. Новый беспилотник также получит систему спутниковой связи, которая позволит управлять аппаратом с неограниченного расстояния.

Издание The National Interest предположило, что российский тяжелый беспилотник станет аналогом американского аппарата MQ-1 Predator.

Армия,Николай Долженков,газета "Известия",РИА Новости,
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