Британия и Украина отказались враждовать с Россией

Великобритания и Украина отреклись от желания враждовать с Россией . Об этом говорится в совместном заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова и его британского коллеги Бена Уоллеса , передает РИА Новости .

Главы ведомств отметили, что Киев и Лондон не хотят быть враждебными к Москве, пытаться каким-либо образом «стратегически окружить или подорвать» ее. При этом Резников и Уоллес подчеркнули, что их страны обеспокоены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной. Отмечается, что министр обороны Великобритании сейчас находится с официальным визитом на Украине.