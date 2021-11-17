В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Украина и Британия отреклись от желания враждовать с Россией

Lenta.ruиещё 8
23 минуты назад

Великобритания и Украина отреклись от желания враждовать с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова и его британского коллеги Бена Уоллеса, передает РИА Новости.

Британия и Украина отказались враждовать с Россией
Фото: ТАССТАСС

Главы ведомств отметили, что Киев и Лондон не хотят быть враждебными к Москве, пытаться каким-либо образом «стратегически окружить или подорвать» ее. При этом Резников и Уоллес подчеркнули, что их страны обеспокоены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной. Отмечается, что министр обороны Великобритании сейчас находится с официальным визитом на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Уоллесом. В ходе беседы стороны обсудили международные шаги, необходимые для восстановления безопасного судоходства в регионе Черного и Азовского морей. Кроме того, украинский лидер отметил важность подписания украинско-британского двустороннего рамочного соглашения о кредитной поддержке развития возможностей украинского флота на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.
Армия,Войска,Азовское море,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Бен Уоллес,РИА Новости,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители