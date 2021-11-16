В Белоруссии допустили размещение в стране «Искандеров»

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил, что хотел бы иметь в составе белорусской армии ракетные комплексы «Искандер», однако при необходимости в республике могут развернуть и российские установки. Как сообщает РИА Новости, в интервью Al Jazeera Хренин отметил, что у России и Белоруссии есть региональная группировка «войск» в которой есть комплекс.

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«Искандер — это очень хороший ракетный комплекс. Эта работа по поручению главы государства проводилась и проводится в военных ведомствах. На сегодняшний день мы видим, что Российская Федерация практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь», — заявил министр.

При этом Хренин подчеркнул, что при необходимости «Искандеры» прибудут в страну и вместе с вооруженными силами Белоруссии будут «выполнять задачи».