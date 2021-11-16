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Назначен новый командующий войсками ВВО

ТК «Звезда»иещё 2
3 часа назад

Герой России генерал-полковник Александр Чайко, который ранее командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии, назначен командующим войсками Восточного военного округа. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ВВО.

Назначен новый командующий войсками ВВО
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Указом президента РФ командующим войсками Восточного военного округа назначен Герой России генерал-полковник Александр Юрьевич Чайко. Сегодня статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками руководящему составу округа», - информирует ВВО.

Во время торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками Чайко. Панков, представляя нового командующего войсками округа, заявил, что Александр Чайко является опытным руководителем, хорошо знающим Восточный военный округ. С апреля 2017 по апрель 2019 года он выполнял обязанности главы штаба округа, а также командующего войсками ВВО в период его отсутствия.

В пресс-службе ВВО рассказали, что Чайко обладает опытом службы в Московском, Западном и Центральном военных округах. Военачальник прошел все основные командные должности - от командира разведывательного взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Александр Чайко родился в 1971 году в Подмосковье. С июля 2014 года являлся командующим общевойсковой армией ЗВО. В апреле 2017 года был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками ВВО.

С апреля 2019 по июль 2019 года занимал должность заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС РФ. С июля 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

С сентября 2019 года по июнь 2021 года - командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии. С 12 ноября 2021 года назначен командующим войсками Восточного военного округа.

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