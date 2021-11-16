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Украина создаст базу НАТО для провокации России

Елена Прошина
15 минут назад

Украинские власти планируют создать военную базу НАТО на своей территории, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву.

Украина создаст базу НАТО для провокации России
Фото: Риа НовостиРиа Новости

По его словам, это необходимо для провокации России к агрессивным действиям. «Задача нового министра обороны Резникова — в ближайшие полгода создать на территории Украины военную базу НАТО и спровоцировать Россию к агрессивным действиям по защите своих границ». Как отмечает депутат, политика Киева поставит точку в истории Украины и приведет к тому, что страну разделят на части.

Напомним, 15 ноября главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили конфликты, происходящие внутри Украины. Стороны выразили «неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается», — следует из сообщения.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на провокационный характер масштабных учений, которые проводят в Черном море США и их союзники. Как считает Путин, это повышает напряженность между Москвой и НАТО.

Армия,Войска,Илья Кива,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,Верховная Рада,НАТО,
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