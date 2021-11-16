Украина создаст базу НАТО для провокации России

Украинские власти планируют создать военную базу НАТО на своей территории, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву.

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По его словам, это необходимо для провокации России к агрессивным действиям. «Задача нового министра обороны Резникова — в ближайшие полгода создать на территории Украины военную базу НАТО и спровоцировать Россию к агрессивным действиям по защите своих границ». Как отмечает депутат, политика Киева поставит точку в истории Украины и приведет к тому, что страну разделят на части.

Напомним, 15 ноября главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили конфликты, происходящие внутри Украины. Стороны выразили «неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается», — следует из сообщения.