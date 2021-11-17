"Вице-адмирал Кулаков" вошел в Ла-Манш

Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота ВМФ России вошел в пролив Ла-Манш, сообщила в среду пресс-служба флота.

Фото: пресс-служба ЗВО по СФ пресс-служба ЗВО по СФ

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" преодолел Бискайский залив Атлантического океана и вошел в пролив Ла-Манш", - говорится в сообщении.

Перед входом в пролив на корабле были проведены дополнительные занятия с вахтенными офицерами по навигационной безопасности. Подобная подготовка также прошла и на среднем морском танкере "Академик Пашин", и на спасательном буксирном судне "Алтай".

Дальний поход "Вице-адмирала Кулакова" начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в военно-морском параде в Кронштадте ко Дню ВМФ, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки.