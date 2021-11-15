В Китае рассказали о переполохе на Западе из-за нового российского оружия

«"Изделие 506" считается одним из самых засекреченных проектов России, он никогда не упоминался официальными лицами, и лишь недавно информация о его существовании всплыла в СМИ. Эксперты в недоумении и на этом фоне строят всевозможные теории», — говорится в публикации.