В Китае рассказали о переполохе на Западе из-за нового российского оружия

Разработка секретного российского оружия, обозначенного как «Изделие 506», вызвала переполох в военном сообществе западных стран. Как отметили аналитики китайской интернет-компании Sohu, «Изделие 506» может быть новой ракетой для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.
«"Изделие 506" считается одним из самых засекреченных проектов России, он никогда не упоминался официальными лицами, и лишь недавно информация о его существовании всплыла в СМИ. Эксперты в недоумении и на этом фоне строят всевозможные теории», — говорится в публикации.
Основным преимуществом новой ракеты может стать невидимость для систем ПВО. В таком случае создание подобного оружия станет потрясающим достижением для России, поскольку сейчас страна отстает от США в разработках в области «стелс»-технологий.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о планах развивать в РФ вооружение на основе технологий искусственного интеллекта. По сообщениям западных СМИ, такие слова встревожили Пентагон, поскольку прогресс России в области высокоточного оружия, беспилотников, систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникаций противника может сильно навредить интересам Соединенных Штатов