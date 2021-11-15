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Генсек НАТО обратился с призывом к Москве насчет Украины

Елена Прошина
33 минуты назад

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал российские власти быть транспарентными в вопросе своей военной активности и снизить напряжение у украинских границ. Как сообщает «Интерфакс», политик уверен, что Россия неоднократно показывала свое желание и возможности использовать военную силу против Украины.

Генсек НАТО обратился с призывом к Москве насчет Украины
Фото: ReutersReuters

Согласно заявлению генсека Североатлантического альянса на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, военная активность РФ была видна в 2014 году, после присоединение Крыма, а потом и во время вооруженного конфликта в Донбассе.

«Никто из нас не должен спекулировать слишком много, но факт заключается в том, что мы видим необычную концентрацию военных сил России, и мы видели, что Россия в прошлом показала готовность использовать эти силы против своих соседей, таких как Украина и Грузия», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявлял, что России не следует опасаться вступления Украины в организацию. При этом Москва не сможет помешать этому.

Кулеба же отмечал, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. Он также подчеркнул, что Киев не интересует мнение Москвы по этому поводу.

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