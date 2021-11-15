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Войска Азербайджана вторглись в Армению

Елена Прошина
43 минуты назад

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные вторглись на территорию страны на восточном направлении границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

Войска Азербайджана вторглись в Армению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На очередном заседании Совбеза страны Пашинян рассказал, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. Премьер-министр пояснил, что цель очередного собрания — подвести итоги дискуссий, а также предоставить общественности полную информацию о произошедших событиях.

Ранее Пашинян снял с должности министра обороны Аршака Карапетяна и назначил на его место вице-премьерa Сурена Папикяна. Как отметил премьер, причиной увольнения стала именно ситуация на границе с Азербайджаном.

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Напомним, что 27 сентября 2020 года с вторжения азербайджанских войск началось новое вооруженное столкновение в Нагорном Карабахе. В результате за 44 дня конфликта вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль южную часть Нагорного Карабаха.

10 ноября главы Азербайджана, Армении и России опубликовали совместное заявление о прекращении огня и всех военных действия с 10 ноября 2020 года. По договору между сторонами, кроме уже занятых территорий Азербайджану под контроль перешли Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский район, за исключением Лачинского коридора, который остался под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.

Армия,Никол Пашинян,
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