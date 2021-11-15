БМПТ "Терминатор" получит умные снаряды для борьбы с дронами

Для боевой машины поддержки танков "Терминатор" созданы 30-мм снаряды с дистанционным подрывом. Они позволят БМПТ поражать не только наземные цели, но и миниатюрные беспилотники.

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- Малокалиберные боеприпасы дистанционного подрыва - общемировая тенденция. Они значительно повышают эффективность артсистем при поражении малоразмерных наземных и воздушных целей. Завершена отработка комплекса управляемого дистанционного подрыва для БМПТ "Терминатор", - рассказал РИА Новости Олег Чижевский, генеральный конструктор создавшего снаряды НПО "Прибор".

В отличие от зарубежных аналогов, российская система не требует доработки пушек, отметил конструктор. Высокоточный программируемый подрыв в заданной точке в 4-5 раз повышает эффективность осколочного действия снарядов. Комплекс передан на государственные испытания.