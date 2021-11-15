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БМПТ "Терминатор" получит умные снаряды для борьбы с дронами

Российская Газетаиещё 1
2 часа назад

Для боевой машины поддержки танков "Терминатор" созданы 30-мм снаряды с дистанционным подрывом. Они позволят БМПТ поражать не только наземные цели, но и миниатюрные беспилотники.

БМПТ "Терминатор" получит умные снаряды для борьбы с дронами
Фото: ТАССТАСС

- Малокалиберные боеприпасы дистанционного подрыва - общемировая тенденция. Они значительно повышают эффективность артсистем при поражении малоразмерных наземных и воздушных целей. Завершена отработка комплекса управляемого дистанционного подрыва для БМПТ "Терминатор", - рассказал РИА Новости Олег Чижевский, генеральный конструктор создавшего снаряды НПО "Прибор".

В отличие от зарубежных аналогов, российская система не требует доработки пушек, отметил конструктор. Высокоточный программируемый подрыв в заданной точке в 4-5 раз повышает эффективность осколочного действия снарядов. Комплекс передан на государственные испытания.

БМПТ "Терминатор" предназначена как для защиты танков от гранатометчиков, ПТРК и противотанковых пушек, так и для самостоятельной борьбы с широкой номенклатурой целей: от засевшей в укреплениях пехоты до бронетехники. Помимо пулемета, гранатометов и противотанковых ракет, машина вооружены двумя 30-мм автоматическими пушками. Первая рота "Терминаторов" проходит войсковые испытания на Урале.

Армия,НПО "Прибор",РИА Новости,
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