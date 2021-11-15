Власти Украины обратились к США с просьбой о поставках противокорабельных ракет «Гарпун», сообщило украинское издание ZN.UA.

«По информации ZN.UA, власти Украины обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о поставках противокорабельных ракет "Гарпун». «Гарпун» — противокорабельная ракета, разработанная и изготовленная McDonnell Douglas, ныне Boeing Defense, Space & Security. Ракета Standoff Land Attack Missile SLAM является вариантом наземного нападения», – сообщает издание на своем сайте, передает РИА «Новости».

Ракета может быть запущена из самолета с неподвижным крылом, с корабля, подводной лодки и батареи береговой обороны.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи в размере 60 млн долларов.

Напомним, США пообещали продолжить оказывать военную помощь Украине. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».