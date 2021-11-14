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СМИ: Британия направит солдат на Украину на случай «вторжения» России

Майк Габриелян
31 минуту назад

Британия может направить на Украину до 600 бойцов элитного спецназа (SAS), парашютистов и солдат вспомогательных подразделений. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой военных.

СМИ: Британия направит солдат на Украину на случай «вторжения» России
Фото: Corporal Andrew Morris (RAF)Corporal Andrew Morris (RAF)

«Подразделение высокой готовности бригады было предупреждено, что его, возможно, потребуется развернуть в весьма короткие сроки. Готово от 400 до 600 военнослужащих. Их снаряжение собрано, они готовы лететь на Украину, где либо приземлятся самолетом, либо прыгнут с парашютами. Они подготовились к обоим случаям», - сказал анонимный источник.

Он также заявил, что две трети британских сил состоят из десантников 16-й десантно-штурмовой бригады, обычно базирующейся в Олдершоте, на юге Англии. Помимо SAS и парашютистов, в состав подразделения также входят медики, инженеры, связисты и другой вспомогательный персонал.

Планы возможного развертывания были составлены после того, как разведка МИ-6 и британское минобороны решили, что Россия может представлять «явную и реальную опасность» для Украины.

Американские и британские СМИ последние две недели обвиняли Россию в сосредоточении сил «на границе с Украиной». Издание «Politico» опубликовало спутниковые снимки танков в Смоленской области, находящихся в 250 км от русско-украинской границы. Они были выданы за скопление танков возле рубежей Украины. Данный фейк поддержали газеты Washington Post и Foreign Policy.

Власти РФ оценили эти публикации как скоординированную кампанию фейковых новостей против России.

Ранее Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.

Армия,Владимир Путин,Министерство обороны,Foreign Policy,Washington Post,
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