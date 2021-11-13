В США не увидели угрозы со стороны Су-75

Перспективный российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не представляет угрозы американскому самолету F-35 Lightning II, а также американским и европейским истребителям четвертого поколения, заявил Breaking Defense авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия.

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Эксперт не увидел угрозы со стороны российского истребителя из-за того, что, по его мнению, многие страны, которые могли бы купить ЛТС, не хотят стратегических отношений с современной Россией.

«Чем выше система вооружений, тем больше вы покупаете стратегические отношения», — заявил специалист из США.

По его мнению, «не похоже, что есть какое-то ощущение, что они (русские — прим. «Ленты.ру») предлагают передовые вещи».

В ноябре гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что критика российского тяжелого истребителя пятого поколения Су-57 в зарубежной прессе объясняется тем, что в самолете видят конкурента.