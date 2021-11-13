Генерал рассказал, какие области Украины могут стать российскими

Бывший глава Закарпатской области генерал-лейтенант в отставке Геннадий Москаль рассказал об украинских регионах, которым угрожает переход в состав России. Его слова приводит телеканал «Украина 24».

«Под угрозой Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. Я беру там, где по данным РФ, больше пророссийских настроений», - заявил Москаль.

По его словам, киевские власти уверяют, что там все в порядке и спокойно. Москаль же считает, что это не так.

Ранее руководитель главного следственного управления украинского СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил телеканалу, что если его страна не будет предпринимать никаких шагов для выполнения выполнять Минских соглашений, Украина окажется под угрозой российского вторжения.