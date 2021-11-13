Генерал рассказал, какие области Украины могут стать российскими

Бывший глава Закарпатской области генерал-лейтенант в отставке Геннадий Москаль рассказал об украинских регионах, которым угрожает переход в состав России. Его слова приводит телеканал «Украина 24».
«Под угрозой Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. Я беру там, где по данным РФ, больше пророссийских настроений», - заявил Москаль.
По его словам, киевские власти уверяют, что там все в порядке и спокойно. Москаль же считает, что это не так.
Ранее руководитель главного следственного управления украинского СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил телеканалу, что если его страна не будет предпринимать никаких шагов для выполнения выполнять Минских соглашений, Украина окажется под угрозой российского вторжения.
По его оценкам, военного нападения следует ожидать примерно через год-два. Будущей целью российских войск он назвал Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. Тем самым, отметил он, Украину отрежут от морского побережья.