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Глава Пентагона назвал учения в Черном море ключевым компонентом стратегии сдерживания

ТАССиещё 5
9 минут назад

Учения ВМС Румынии, США, Турции и Украины в Черном море являются одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания. Такое мнение высказал в субботу в Twitter министр обороны США Ллойд Остин.

США объяснили цель военных учений в Черном море
Фото: U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonU.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison

"Я часто говорю о концепции "интегрированного сдерживания" как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений", - утверждал глава Пентагона.

Он прикрепил к своему сообщению материал пресс-службы ВМС США о прошедших в Черном море учениях.

В Турции призвали США «убраться» из Черного моря

Семь военных кораблей ВМС Румынии, США, Турции и Украины провели в пятницу учения в международных водах у румынского берега Черного моря. Американские военные корабли будут 12-14 ноября находиться в румынском порту Констанца, где намечены встречи командующего 6-м флотом США, вице-адмирала Юджина Блэка с представителями румынского Минобороны высокого ранга.

Армия,Черное море,Учения НАТО,Ллойд Остин,Министерство обороны,Пентагон,
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