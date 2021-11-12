Российские беспилотники вооружат огнеметами

«В настоящее время продолжается и совершенствование огнеметно-зажигательного вооружения. Так, ведутся работы по созданию нового комплекта средств огневого поражения (РПО-2) для огнеметных подразделений войск РХБ защиты с повышенными боевыми возможностями, включающими размещение прицельного и стрелкового комплексов на БПЛА», — отметил Кириллов, отвечая на вопрос о разработке дронов и роботизированных комплексов для войск РХБЗ.