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Российские беспилотники вооружат огнеметами

Lenta.ru
1 час назад

Новые российские огнеметы смогут разместить на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). О разработке перспективного вооружения в интервью «Красной звезде» рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Российские беспилотники вооружат огнеметами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время продолжается и совершенствование огнеметно-зажигательного вооружения. Так, ведутся работы по созданию нового комплекта средств огневого поражения (РПО-2) для огнеметных подразделений войск РХБ защиты с повышенными боевыми возможностями, включающими размещение прицельного и стрелкового комплексов на БПЛА», — отметил Кириллов, отвечая на вопрос о разработке дронов и роботизированных комплексов для войск РХБЗ.

Ранее гендиректор научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» Александр Смирнов назвал сроки поставок тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» в войска. По его словам, первые машины поступят на вооружение до конца 2021 года.

В октябре источники «Известий» в Минобороны сообщили о создании беспилотных огнеметчиков на платформе квадрокоптеров. Войска РХБЗ получат аппараты, которые смогут поражать цели термобарическими и зажигательными боеприпасами.

В сентябре издание Stars and Stripes прокомментировало испытания российских роботизированных комплексов на стратегических учениях «Запад-2021». В материале отметили беспилотник «Уран-9», который получил автоматическую пушку, пулемет, противотанковый гранатомет и огнемет.

Армия,Игорь Кириллов,Министерство обороны,газета "Известия",
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