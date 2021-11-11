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Украинский генерал призвал готовиться к народной войне с Россией

Елена Прошина
37 минут назад

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал перевооружать украинскую армию и готовиться к народной войне с Россией, пишет РИА Новости.

Украинский генерал призвал готовиться к народной войне с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Романенко в эфире YouTube-канала ISLND TV, для успешного противостояния Москве Украине может помочь опыт Азербайджана в недавнем военном конфликте в Нагорном Карабахе. Он пояснил, что в целом силы были равны, но у Азербайджана было современное вооружение, которое, в частности, поставили Турция и Израиль. Это и позволило Баку одержать верх в конфликте.

Романенко пояснил, что российский военный потенциал, несомненно, выше, чем у Киева. Вместе с тем, пример Азербайджана дает Украине шанс достичь успеха.

«У нас таких возможностей нет, потому это применение говорит о том, что нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это применять. И быть готовым к народной войне», — заявил Романенко.

Армия,Игорь Романенко,Генштаб,РИА Новости,
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