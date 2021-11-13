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Турки призвали США «убраться» из Черного моря

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
30 минут назад

Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».

В Турции призвали США «убраться» из Черного моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».

«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.

«Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.

«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.

Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.

«США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.

Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.

Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».

Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.

Армия,Черное море,Крым наш,Алексей Леонков,Виктор Мураховский,НАТО,Пентагон,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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